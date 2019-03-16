Компактный смартфон Fly Power Plus 5000

2019-03-16, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Fly Power Plus 5000; [51]
Компания Fly выпустила новый смартфон с отличным аккумулятором. Смартфон получил 8-мегапиксельную основную и 5-мегапиксельную фронтальную камеры. Поддержка 4G LTE обеспечивает быстрый доступ к мобильному интернету. Также Fly Power Plus 5000 может подключиться к сети по Wi-Fi, а за передачу данных между устройствами отвечает Bluetooth 4.1.Аппарат оснащён 5,45-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, благодаря чему им можно управлять даже одной рукой. Вытянутый формат дисплея с соотношением сторон 18:9 и узкими рамками обеспечивает увеличенную рабочую площадь, сохраняя при этом комфортную ширину устройства. Габариты аппарата составляют 149,5 х 71,3 х 10,5 мм, а вес — 175 граммов. Корпус выполнен из пластика и покрашен в классический черный цвет.Fly Power Plus 5000 работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo (Go Edition) — облегчённой версии Android 8.1 Oreo. Она разработана специально для бюджетных смартфонов и включает адаптированные версии приложений, которые занимают меньше места и не столь требовательны к ресурсам системы. Объем встроенного хранилища составляет 8 ГБ, а при необходимости его можно расширить с помощью карты microSD до 32 ГБ.Заряда аккумулятора в новинке хватает на два дня использования. Умеренное энергопотребление четырехъядерного процессора MediaTek MT6739V c тактовой частотой 1,3 ГГц и встроенные функции экономии заряда позволяют повысить автономность: смартфон способен проработать до 20 часов в режиме разговора и до двух недель в режиме ожидания.О стоимости смартфона пока неизвестно.


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