Компактный смартфон OnePlus 15s отменен

Авторитетный инсайдер Йогеш Брар сообщает, что компактный смартфон , OnePlus 15s окончательно отменен. Слухи о возможной отмене преемника OnePlus 13s появились еще в начале года, но позже появились опровержения. Утверждалось, что новинка будет базироваться на OnePlus 15T.

Напомним, что представленный в марте OnePlus 15T оснащается аккумулятором ёмкостью 7500 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок, 6,32-дюймовым LTPS OLED-экраном с кадровой частотой 165 Гц, разрешением 1,5К и пиковой яркостью 3600 нит, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen5, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.1, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 5150 мм2, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 50 Мп (3,5-кратное оптическое приближение), защитой от воды и пыли в соответствии со стандартом IP69K, корпусом толщиной 8,35 мм и ОС Android 16 с прошивкой ColorOS 16.