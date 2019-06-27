Компания ASUS готовит к выпуску 50 новых видеокарт

Сетевые источники сообщают о том, что компания ASUS готовит к скорому выпуску около 50 новых видеокарт. Конечно, речь идет об AMD Radeon RX 5700 и GeForce RTX 20 Super. В линейку Radeon RX 5700 войдут 15 моделей из трех серий – ROG STRIX, TUF3 и Dual. Также будет выпущено два референсных ускорителя. Что до видеокарт NVIDIA, то здесь ожидаются новинки в пяти сериях: ROG STRIX, Dual, TUF3, Turbo и Phoneix. Любопытно, что новые видеокарты будут выпущены почти одновременно, ведь новинки AMD дебютируют 7 июля, а большая часть видеокарт NVIDIA – 9 июля.