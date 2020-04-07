Компания EVGA представила видеокарту GeForce GTX 1650 с памятью GDDR6

2020-04-07, Автор - Ramil; Продукт - EVGA GeForce GTX 1650 ; [98]
EVGA анонсировала обновленную версию GeForce GTX 1650 с памятью GDDR6.

Видеокарта основана на архитектуре Turing, поставляется с новой унифицированной архитектурной памятью и с удвоенной кэш-памятью. Это приводит к тому, что повышается энергоэффективность на 40% по сравнению с предшественником, а значит меньшие температуры и бесшумная работа.

GTX 1650 с памятью GDDR6 мощнее видеокарты GeForce GTX 1050 и в три раза производительнее GeForce GTX 950.

EVGA GeForce GTX 1650 является идеальным выбором для игр в разрешении 1080p.

На рынке представлены две версии видеокарты: обе карты имеют 4 Гб памяти. Одна карта поставляется с стандартными частотами, вторая с версией OC, тактовые частоты выше и составляют 1710 МГц.

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