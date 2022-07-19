Компания Epomaker анонсировала клавиатуру FirstBlood B67

Компания Epomaker представила новейшую клавиатуру FirstBlood B67 с классической раскладкой 65% с комбинацией клавиш FN. Новинка достаточно компакта, чтобы поместиться практически на любом рабочем столе, а также поддерживает приложения для интенсивного набора текста.

FirstBlood B67 имеет три режима подключения: проводной, беспроводной 2,4G и Bluetooth 5.0. Благодаря надежному и надежному чипсету Broadcom Bluetooth, B67 обеспечивает более быструю и точную реакцию на нажатия клавиш, обеспечивая беспроводную печать и игры. Клавиатура оснащена запатентованными двухсторонними светодиодами RGB.

B67 позволяет легко переключаться между ноутбуком, компьютером и мобильными устройствами, что является идеальным решением для удовлетворения потребностей в многозадачности. Модель обеспечивает возможность горячей замены клавиш. B67 поставляется с переключателями Kailh MX Jellyfish.

Цена Epomaker FirstBlood B67 составляет около 160 долларов. Клавиатура доступна в нескольких цветовых вариантах.
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