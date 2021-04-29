Компания Eurocom представила ноутбук Sky Z7 R2 с интерфейсом PCIe 4.0

Компания Eurocom представляет первый в мире ноутбук на базе PCIe 4.0 - Sky Z7 R2.

Игровой ноутбук построен на платформе Intel Core 11-го поколения, вплоть до Intel Core i9-11900K. Графический процессор можно выбрать до видеокарты RTX 3080. Объем оперативной памяти до 128 ГБ с частотой 3200 МГц. Дисплей 17,3 дюйма с разрешением FullHD, 60 Гц.

Ноутбук предлагает поддержку PCIe 4.0 x4 для обеспечения высокой скорости для твердотельных накопителей M.2 2280. Eurocom Sky Z7 R2 имеет множество портов, включая порт USB 3.2 Type-C, два порта Thunderbolt 4, три порта USB 3.2 Type-A, два miniDP 1.4, один выход HDMI 2.0, один порт LAN RJ-45.

Поставки ноутбука Eurocom Sky Z7 R2 начнутся с мая.