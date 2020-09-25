Компания Garmin анонсировала новейшие умные часы Venu Sq и Venu Sq Music Edition

Компания Garmin анонсировала новейшие умные часы с GPS - Venu Sq и Venu Sq Music Edition.

Новинки сочетают в себе повседневное использование с функциями мониторинга здоровья и фитнеса по доступной цене.

Venu Sq использует ультрасовременный мониторинг сердечного ритма 24/7 Elevate от Garmin, который измеряет частоту сердечных сокращений пользователя несколько раз в секунду. В качестве фитнес-трекера Venu Sq содержит более 20 приложений для занятий спортом в помещении и на открытом воздухе, от йоги до гольфа. Он может отслеживать шаги, минуты интенсивности, сожженные калории и многое другое.

Серия умных часов Venu Sq отличается легкой алюминиевой лицевой панелью и силиконовым ремешком с гладким 1,3-дюймовым прямоугольным сенсорным дисплеем из стекла Corning Gorilla Glass. По цене 218 долларов Venu Sq будет доступен в цветовых комбинациях: орхидея, металлическая орхидея, белый-светло-золотой и серый-сланцевый.

Venu Sq Music Edition позволяет загружать песни и плейлисты из сторонних музыкальных сервисов , таких как Spotify, Amazon Music, и Deezer, и хранить их на самом SmartWatch для воспроизведения без смартфона. Venu Sq Music Edition будет доступен по цене 275 долларов в цветах: светлый песок, розовое золото, темно-синий, светлый-золотой, мох, сланец и черный-сланцевый.
Комментарии и отзывы Venu Sq Music Edition
Обзоры:
Обзор Jet Sport SW-4C. Недорогие умные часыОбзор Jet Sport SW-4C. Недорогие умные часы
Лучшие детские умные часы. Jet Kid StarЛучшие детские умные часы. Jet Kid Star
Обзор Amazfit Bip S. Доступные умные часы с автономностью до 40 днейОбзор Amazfit Bip S. Доступные умные часы с автономностью до 40 дней
Новости:
Apple Watch SE официально представлен

Компания Apple официально представила Apple Watch SE, модель, которая будет находиться между новыми Apple...
Samsung официально представил смарт-браслет Galaxy Fit2

Samsung представила обновленную версию своего прошлогоднего спортивного браслета Galaxy Fit2. ...
ELARI совместно с Mastercard выпустят детские часы с бесконтактной оплатой

ELARI и Mastercard объявляют о запуске ELARI SmartPay – недорогой и простой в использовании цифровой аль...
Лучший телевизор для Xbox Series X. Philips 50PUS8505 50Лучший телевизор для Xbox Series X. Philips 50PUS8505 50"
Обзор LEX GVG 640-1 BL. Встраиваемая газовая панель с Обзор LEX GVG 640-1 BL. Встраиваемая газовая панель с "тройной короной"
Обзор Logitech Zone Wired. Проводные наушники для удаленной работыОбзор Logitech Zone Wired. Проводные наушники для удаленной работы
Лучший принтер. Canon PIXMA MG2540SЛучший принтер. Canon PIXMA MG2540S
Обзор AOC 27P2C. Лучший монитор для ноутбука 2020Обзор AOC 27P2C. Лучший монитор для ноутбука 2020
Viotek представила сверхширокий 49-дюймо...
Viotek представила сверхширокий 49-дюймоУ компании Samsung и монитора линейки Oddysey появился конкурент в виде сверхширокого 49 дюймового монито...
Ubisoft анонсировала игру Riders Republi...
Ubisoft анонсировала игру Riders RepubliКомпания Ubisoft анонсировала игру Riders Republic посвященную экстремальным видам спорта. Разработчик пр...
Новый Apple iMac выигрывает в производит...
Новый Apple iMac выигрывает в производитВыпущенный неделей ранее, новый iMac демонстрирует лучшую производительность, чем iMac предыдущего поколе...
Instagram запустит короткометражную виде...
Instagram запустит короткометражную видеInstagram анонсировала короткометражную видео-функцию, чтобы конкурировать с TikTok. ...
Обзор TrendVision Drive 700 Signature. С...
Обзор TrendVision Drive 700 Signature. СВ 2017 году мы проводили тестирование радар-детектора TrendV...
Хромбук HP Pro c645 получит 16 ГБ ОЗУ...
Хромбук HP Pro c645 получит 16 ГБ ОЗУКомпания HP пополнила ассортимент ноутбуков моделью Pro c645 Chromebook Enterprise, которая работает под ...
Google Play Music закроется в октябре...
Google Play Music закроется в октябреКомпания Google объявила, что закрывает приложение Google Play Music, и заменит его сервисом YouTube Musi...
Обзор Candy CAF1020 019. Недорогой цикло...
Обзор Candy CAF1020 019. Недорогой циклоИтальянский бренд Candy хорошо известен нашим читателям по стиральным и сушильным машинам, а также по вст...
Зачем PocketBook 627 чехол и как его выб...
Зачем PocketBook 627 чехол и как его выбОчень часто пользователи спрашивают о том, как правильно подбирать аксессуары для электронных читалок, на...
PlayStation 5 выйдет 19 ноября...
PlayStation 5 выйдет 19 ноябряКомпания Sony объявила, что PlayStation 5 будет стоить 499,99 долларов США, а PS5 Digital Edition намного...
Видео опытного образца iPhone 12...
Видео опытного образца iPhone 12Появилось предполагаемое практическое видео о грядущем iPhone 12 Por от компании Apple. ...
Неттоп ZOTAC Zbox QCM7T3000 получил 3D-к...
Неттоп ZOTAC Zbox QCM7T3000 получил 3D-кКомпания ZOTAC пополнила ассортимент мощных неттопов моделью Zbox QCM7T3000, которая выйдет в формате bar...
Обзор COUGAR REVENGER ST. Недорогая игровая мышкаОбзор COUGAR REVENGER ST. Недорогая игровая мышка
Обзор A4Tech Bloody G600i. Лучшие наушники до 4000 рублей?Обзор A4Tech Bloody G600i. Лучшие наушники до 4000 рублей?
Обзор Blendmaxx Pro. Портативный блендер для смузи и коктейлейОбзор Blendmaxx Pro. Портативный блендер для смузи и коктейлей
Обзор Canyon CNE-CPBP20. Внешний аккумулятор с цифровым дисплеемОбзор Canyon CNE-CPBP20. Внешний аккумулятор с цифровым дисплеем
Обзор HARPER PB-20008. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкойОбзор HARPER PB-20008. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor