Компания Garmin анонсировала новейшие умные часы Venu Sq и Venu Sq Music Edition

Компания Garmin анонсировала новейшие умные часы с GPS - Venu Sq и Venu Sq Music Edition.

Новинки сочетают в себе повседневное использование с функциями мониторинга здоровья и фитнеса по доступной цене.

Venu Sq использует ультрасовременный мониторинг сердечного ритма 24/7 Elevate от Garmin, который измеряет частоту сердечных сокращений пользователя несколько раз в секунду. В качестве фитнес-трекера Venu Sq содержит более 20 приложений для занятий спортом в помещении и на открытом воздухе, от йоги до гольфа. Он может отслеживать шаги, минуты интенсивности, сожженные калории и многое другое.

Серия умных часов Venu Sq отличается легкой алюминиевой лицевой панелью и силиконовым ремешком с гладким 1,3-дюймовым прямоугольным сенсорным дисплеем из стекла Corning Gorilla Glass. По цене 218 долларов Venu Sq будет доступен в цветовых комбинациях: орхидея, металлическая орхидея, белый-светло-золотой и серый-сланцевый.

Venu Sq Music Edition позволяет загружать песни и плейлисты из сторонних музыкальных сервисов , таких как Spotify, Amazon Music, и Deezer, и хранить их на самом SmartWatch для воспроизведения без смартфона. Venu Sq Music Edition будет доступен по цене 275 долларов в цветах: светлый песок, розовое золото, темно-синий, светлый-золотой, мох, сланец и черный-сланцевый.