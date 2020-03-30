Компания Genesis представила механическую клавиатуру Thor 420

Genesis Thor 420 использует алюминиевый корпус. Клавиатура оснащена RGB подсветкой которая управляется через оригинальное программное обеспечение. С помощью ПО можно настроить профиль и макросы клавиш.

Thor 420 гарантирует до 50 миллионов нажатий. Клавиатура оснащена функцией блокировки клавиши Windows. Thor 420 поставляется с 104 клавишами и 12 мультимедийными клавишами, расположенными на функциональных кнопках.

Подключение осуществляется с помощью кабеля USB Type-A длиной 1,65 м. Противоскользящие ножки обеспечивают устойчивость на рабочей поверхности. Стоимость клавиатуры Genesis Thor 420 составляет 78 евро.