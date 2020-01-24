Компания Huawei анонсировала новое обновление для своих смарт часов

Компания Huawei анонсировала новое обновление прошивки для своих смарт часов.

Новое обновление получили следующие смарт часы: Huawei Watch GT, Huawei Watch GT 2, а также фитнес-трекеры Honor Band 4 и Honor Band 5.

Обновление весит всего лишь 2-3 Мб. Но в нее добавили новые циферблаты, которые посвящёны Китайскому Новому году. По мимо всего этого, разработчики компании Huawei оптимизировали отображение входящих звонков на часах. Прошивку уже получают все пользователи гаджетов, включая даже глобальный рынок.