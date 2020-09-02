Компания Inno3D представила видеокарты линейки GeForce RTX 3000

Линейка Inno3D GeForce RTX были представлена порталом Videocardz, который опубликовал все модели видеокарт 3000-й серии. Модельный ряд включает всего 6 видеокарт, вполне вероятно, что появятся еще и другие варианты.

На фото изображены видеокарты: Inno3D GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080, получившие название Hefty iChill X4, iChill X3, Gaming X3 и Twin Gaming X2.

Компания следует традиционную дизайну, iChill X4 и iChill X3 выглядят очень массивно. Все модели получили обновленный дизайн кожуха. Inno3D GeForce RTX 3090 и RTX 3080 iChill X4 имеют подсветку с логотипом iChill. Карты будут поставляться с заводским разгоном.

Массивный радиатор был обновлен и предлагает улучшенные тепловые характеристики.

Стоимость и релиз видеокарт Inno3D GeForce RTX 3000 уточняется.