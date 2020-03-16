Компания Kolink представила корпус Balance с поддержкой материнских плат E-ATX форм-фактора

Kolink Balance это просторный корпус с поддержкой материнских плат форм-фактора E-ATX. Он оснащен кожухом для блока питания, с помощью которых вы сможете скрыть неиспользуемые кабели. Боковая панель изготовлена из закаленного стекла.

Передняя панель оснащена RGB подсветкой и вентиляционными отверстиями для вентиляции воздуха. На передней панели разместились переключатель подсветки, два порта USB 2.0 Type-A, один порт USB 3.0 Type-A и 3,5-мм разъемов HD Audio. Корпус поддерживает установку процессорного кулера до 162 мм, видеокарту длиной до 370 мм с возможностью установить в вертикальное положение. Установлен один 120 мм RGB вентилятор на задней панели. Kolink Balance предлагает установку двух 3,5 дюймовых или два 2,5 дюймовых диска, а также еще два SSD накопителя на задней панели лотка материнской платы.

Стоимость корпуса Kolink Balance составляет 4500 рублей.