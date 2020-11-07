Компания LG анонсировала смартфоны LG W11, LG W31 и LG W31+

Компания LG анонсировала смартфоны LG W11, LG W31 и LG W31+. Эти новинки стали преемниками телефонов LG W10, LG W30 и LG W30 +.

Новая серия W в основном различаются по таким отделам, как камера и оперативная память. и хранение. Бюджетные модели LG W11, LG W31 и LG W31+ оснащены 6,52-дюймовым FullVision IPS дисплеем. Они поддерживают разрешение HD+ и соотношение сторон 20: 9. На этих телефонах предустановлена ​​ОС Android 10. За производительность смартфонов W-серии отвечает процессор Helio P22. За питание отвечает аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Для съемки селфи все три модели телефона оснащены 8-мегапиксельными селфи-камерами.

LG W31 и W31+ оснащены тройной камерой, которая включает в себя 13-мегапиксельную основную камеру, 5-мегапиксельную сверхширокую камеру и 2-мегапиксельный датчик глубины. W11 имеет двойную камеру с 13-мегапиксельной основной камерой и 2-мегапиксельным датчиком глубины. Сканера отпечатков пальцев нет, в LG W31 Duo он есть.

LG W11 с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ памяти стоит 128 долларов США. LG W 31 c 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти стоит 148 долларов. LG W31+ оснащен 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, а его цена составляет 162 доллара США.

Комментарии и отзывы LG W31+
Обзоры:
Обзор Alcatel 1B (2020) 5002D. Доступный смартфон, не лишенный индивидуальностиОбзор Alcatel 1B (2020) 5002D. Доступный смартфон, не лишенный индивидуальности
Обзор INOI 7 2020. Лучший смартфон лета 2020 года до 5000?Обзор INOI 7 2020. Лучший смартфон лета 2020 года до 5000?
Обзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусомОбзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусом
Новости:
Представлен смартфон Redmi K30S Extreme Commemorative Edition

Компания Redmi представила смартфон Redmi K30S Extreme Commemorative Edition, который появится в продаже ...
Как выбрать чехол для Huawei Nova 7 Pro

Довольно часто пользователи покупают новые смартфоны, а потом спустя довольно короткий промежуток времени...
В России наблюдают дефицит iPhone 12

Отечественные ритейлеры и операторы связи сообщают об огромном интересе пользователей к новым смартфонам ...
Обзор ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME. Игровой коврик для клавиатуры и мышкиОбзор ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME. Игровой коврик для клавиатуры и мышки
Обзор REMEZair RMA-102-02. Очиститель-обеззараживатель для автомобиляОбзор REMEZair RMA-102-02. Очиститель-обеззараживатель для автомобиля
Обзор CREATIVE BT-W3. USB адаптер Bluetooth 5.0 с aptX HDОбзор CREATIVE BT-W3. USB адаптер Bluetooth 5.0 с aptX HD
Обзор DiRT 5. Аркадный гоночный симуляторОбзор DiRT 5. Аркадный гоночный симулятор
Обзор STARWIND SPM7161/7167/7169. Лучший планетарный блендер для тестаОбзор STARWIND SPM7161/7167/7169. Лучший планетарный блендер для теста
Ubisoft анонсировала игру Riders Republi...
Ubisoft анонсировала игру Riders RepubliКомпания Ubisoft анонсировала игру Riders Republic посвященную экстремальным видам спорта. Разработчик пр...
Новый ноутбук Huawei MateBook X вышел в ...
Новый ноутбук Huawei MateBook X вышел в Компания Huawei дала старт европейским продажам ноутбука MateBook X, который вышел в Китае в конце август...
ZIMI назначила 15 октября ежегодным запу...
ZIMI назначила 15 октября ежегодным запуКорпорация ZIMI, принадлежащая Xiaomi, является производителем популярного бренда ZMI для зарядки аксессу...
Смартфон Huawei nova 8 Pro выпустят в но...
Смартфон Huawei nova 8 Pro выпустят в ноСетевые источники сообщают о том, что вскоре после анонс топовых смартфонов Huawei Mate 40 нас ждет релиз...
Экран нового смартфона Apple iPhone 12 о...
Экран нового смартфона Apple iPhone 12 оКанал YouTube MobileReviewsEh, провел испытания на прочность нового смартфона компании Apple iPhone 12 и ...
Sony планирует продать меньше PS5...
Sony планирует продать меньше PS5Появилась довольно интересная информация от инсайдеров, которые ранее довольно достоверную информацию пре...
Почему GeForce RTX 3080 использует памя...
Почему GeForce RTX 3080 использует памяКогда NVIDIA анонсировала свои графические процессоры GeForce RTX 3080 и 3090 Ampere, она уточнила, что в...
Обзор Razer Pro Click (RZ01-02990100-R3M...
Обзор Razer Pro Click (RZ01-02990100-R3MСложилось устойчивое ошибочное мнение, что только игровая периферия может быть удобной и эффективной, а о...
Фитнес-часы Huawei Watch Fit оценены в $...
Фитнес-часы Huawei Watch Fit оценены в $Компания Huawei представила смарт-часы Watch Fit, которые также можно назвать и фитнес-трекером. Новинка ...
Xiaomi 19 октября анонсирует новую техно...
Xiaomi 19 октября анонсирует новую техноУ Xiaomi есть анонс, запланированный на 19 октября 2020 года. ...
Huawei Mate 30E Pro оценен в 800 евро...
Huawei Mate 30E Pro оценен в 800 евроКомпания Huawei выпустила в продажу смартфон Mate 30E Pro, который отличается от обычного Mate 30 Pro чип...
Лучшая электробритва. Braun 3020s Series...
Лучшая электробритва. Braun 3020s SeriesИногда выбор бытовой техники даже куда сложнее, чем подбор смартфона или планшета, ведь далеко не все пон...
Обзор Razer Pro Type (RZ03-03070100-R3M1). Беспроводная механическая клавиатура для работыОбзор Razer Pro Type (RZ03-03070100-R3M1). Беспроводная механическая клавиатура для работы
Обзор Canyon CNE-ST01. Умный браслет для пожилых людей с мониторингом пульса и местоположенияОбзор Canyon CNE-ST01. Умный браслет для пожилых людей с мониторингом пульса и местоположения
Обзор SVEN GC-W600. Проводной руль для PS3 и ПКОбзор SVEN GC-W600. Проводной руль для PS3 и ПК
Обзор LEXAND LR16 Dual. Недорогой двухканальный видеорегистраторОбзор LEXAND LR16 Dual. Недорогой двухканальный видеорегистратор
Обзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFCОбзор BQ 5045L Wallet. Самый доступный смартфон с NFC
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor