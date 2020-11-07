Компания LG анонсировала смартфоны LG W11, LG W31 и LG W31+. Эти новинки стали преемниками телефонов LG W10, LG W30 и LG W30 +.

Новая серия W в основном различаются по таким отделам, как камера и оперативная память. и хранение. Бюджетные модели LG W11, LG W31 и LG W31+ оснащены 6,52-дюймовым FullVision IPS дисплеем. Они поддерживают разрешение HD+ и соотношение сторон 20: 9. На этих телефонах предустановлена ​​ОС Android 10. За производительность смартфонов W-серии отвечает процессор Helio P22. За питание отвечает аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Для съемки селфи все три модели телефона оснащены 8-мегапиксельными селфи-камерами.

LG W31 и W31+ оснащены тройной камерой, которая включает в себя 13-мегапиксельную основную камеру, 5-мегапиксельную сверхширокую камеру и 2-мегапиксельный датчик глубины. W11 имеет двойную камеру с 13-мегапиксельной основной камерой и 2-мегапиксельным датчиком глубины. Сканера отпечатков пальцев нет, в LG W31 Duo он есть.

LG W11 с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ памяти стоит 128 долларов США. LG W 31 c 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти стоит 148 долларов. LG W31+ оснащен 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, а его цена составляет 162 доллара США.