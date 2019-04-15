Компания Logitech выпустила гарнитуру с беспроводной зарядкой

Многие производители демонстрируют новые модели, чтобы укрепить свои позиции в области беспроводных наушников. Одним из таких брендов является Logitech, который представил новое поколение беспроводных наушников.

Наушники Logitech Wireless Zone оснащены встроенным микрофоном для голосовых вызовов. Новинка обеспечивает отличное качество звука, а с помощью системы открытого шумоподавления и гарнитурой можно пользоваться в шумных местах. Одной из важнейшей особенности является беспроводная зарядка. Производитель обещает до 15 часов в режиме разговора после двухчасовой зарядки. Аккумулятор можно также заряжать порт USB- C. К компьютеру можно подключиться через Bluetooth-соединение или с помощью USB-ключа. Гарнитура оснащена мобильным приложением, которое можно использовать для управления эквалайзером. Logitech Wireless Zone будут доступны в следующем месяце за $ 200.