Компания MSI готовит нереференсные видеокарты Radeon RX 5700 и RX 5700 XT

Видеокарты AMD Radeon RX 5700 и RX 5700 XT уже появились продаже, однако выхода нерефенсных моделей придется подождать как минимум до следующего месяца. Сегодня в сети появилась информация о вариантах от компании MSI. Судя по опубликованному постеру, производитель выпустит три варианта RX 5700 и четыре RX 5700 XT. Никаких подробностей об ускорителях не приводится – разве что на картинке можно заметить фирменную систему охлаждения TwinFrozr. А еще тот же постер подтверждает выход нереференсных адаптеров именно в августе.