Компания Montblanc выпустила роскошные беспроводные наушники MB 01

Montblanc представила свои первые беспроводные наушники с шумоподавлением MB 01 Smart. Они выполнены из высококачественных материалов, амбушюры MB 01 покрыты овечьей кожей, а сами чашки обернуты в силикон. Montblanc использует глянцевый алюминий для рамы.

MB 01 имеет простые элементы управления. Они состоят из кнопки воспроизведения/паузы на силиконовой оболочке правой чашки уха, кнопки для включения активного шумоподавления, кнопки для активации Google Assistant, переключателя вкл/выкл и переключателя громкости. Новинка заряжаются через USB-C, и, что особенно важно, Montblanc утверждает, что они поддерживают многоточечные соединения на случай, если вы хотите иметь одновременное подключение к двум устройствам.

Модель предлагается в трех цветовых сочетаниях: белый с полированным металлом, черный с хромированным металлом и коричневый с золотыми вставками. Montblanc MB 01 оценены в $ 595.