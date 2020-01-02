Компания Montech представила корпуса серии Fighter

Компания Montech, специализируется на производстве компьютерных корпусов. Корпуса относятся к бюджетному сегменту. Модели поставляются с закаленной стеклянной панелью. Корпус Fighter 400 поддерживает радиаторы размером 120/240/280/360 мм, а Fighter 600 только 120/240 мм.

В корпусе уже установлены вентиляторы с RGB подсветкой. Корпус Fighter 400 оснащен одним 120 мм вентилятором, расположенный на задней панели. Корпус Fighter 600 предлагает в общей сложности четыре 120 мм вентилятора. Оба корпуса оснащены верхним и нижним пылевыми фильтрами. Предусмотрены стандартные порты USB 3.0 / USB 2.0. Высота процессорного кулера отличается, у 600-ой версии она больше на 5 мм и составляет 165 мм. В настоящее время дата выпуска не установлена.