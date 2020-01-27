Компания Mountain предлагает инновационную клавиатуру

Mountain - это новая компания, занимающаяся игровой периферией. Компанию основали бывшие геймеры. Они предлагают геймерам периферию с инновационным новаторским дизайном с высоким качеством и стилем.

Создатели компании изучили рынок за последние 5-10 лет и пришли к выводу, что продукты не настолько инновационные, как хотелось бы. Mountain разрабатывает новые элементы с нуля и предлагает уникальный набор функций.

Для получения большей информации, можно задать вопрос компании напрямую через социальные сети, а также у них даже есть канал Discord.