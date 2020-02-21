Компания Mountain скоро представит клавиатуру премиум-класса

2020-02-21, Автор - Ramil; Продукт - Everest ; [77]
Клавиатура компании Mountain.GG относится к премиум сегменту. Это модульная клавиатура, меньший размер и съемный цифровой блок с магнитом. Он оснащен встроенным дисплеем.

Компания использует собственную разработку распорных ножек для регулировки высоты. Производитель использовал механические переключатели, которые обеспечивают высокую отзывчивость и тихую работу.

Клавиатура Mountain Everest оснащена шлифованной лицевой панелью из алюминия и подсветкой RGB. К сожалению, клавиатура недоступна в нашем регионе.

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