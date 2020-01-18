Компания Palit представила четыре видеокарты GeForce RTX GP

Palit выпустил партию видеокарт серии GamingPro. Всего представлено четыре видеокарты Nvidia GeForce RTX: две RTX 2080 Super и две RTX 2070 Super.

Две модели RTX 2070 Super - это версия GP OC и версия GP Premium в стоке имеет 1605 МГц, частота буста у версии GP OC составляет 1800, а у GP Premium - 1815 МГц. Видеокарты Gaming Pro оснащены тремя вентиляторами с технологией ZerodB.

Модели оборудованы металлическим бэкплейтом, а также имеет встроенную подсветку RGB. Она меняет цвет в зависимости от температуры видеокарты.

RTX 2080 Super Palit представлена в версиях GP и GP OC. Видеокарты имеют такую же стоковую частоту как у Founders Edition 1650 МГц. Но частота в бусте отличается, модель GP гонится до 1815 МГц, а модель GP OC до 1845 МГц. Частота памяти одинаковая и составляет 15,5 Гбит/с.