Компания Razer выделит 50 миллионов на поддержку пострадавшим от COVID-19

Razer создала благотворительный фонд в 50 миллионов долларов. Фонд будет двигаться по трем направлениям: Razer Gold, Razer Fintech и zVentures. Razer Gold окажет поддержку партнерам по бизнесу. Направление предложит меры по сокращению денежных потоков, специальные тарифы и новые инвестиционные возможности.

Razer Fintech обеспечит финансовую помощь, отменит комиссии, введет выгодные маркетинговые программы для ведения онлайн-бизнеса. Подразделение Fintech снизит бизнес-затраты, сохранит рабочие места и будет финансировать стартапы.

Подразделение zVentures сосредоточит усилия на компаниях с технологиями, которые борются с вирусом: здравоохранение, доставка продовольствия и оборудования.