Компания Samsung тестирует Android 10 на Galaxy A30

Компания Samsung уже давно обновляет свои смартфоны до операционной системе Android 10. Теперь дошла очередь до бюджетного смартфона Samsung Galaxy A30.

Разработчики компании Samsung уже начали тестировать операционную систему Android 10 на смартфоне Galaxy A30, эту информацию заметили на сайте Wi-Fi Alliance.

По словам компании Samsung, стабильная версия OC для Galaxy A30 должна выйти в начале 2020 года.

С обновлением аппарат получит фирменную оболочку One UI 2.0 с улучшенной тёмной темой интерфейса, новыми жестами управления, новая анимация открытия приложений и актуальный патч безопасности.