Компания Sharkoon представила компьютерный корпус TG6M RGB

Sharkoon представила компьютерный корпус TG6M RGB.

Корпус Sharkoon TG6M RGB имеет стильный дизайн. Он оснащен передней панелью с сетчатой решеткой, что обеспечивает улучшенный воздушный поток. На передней панели установлены три 120 мм вентилятора с подсветкой, еще один расположен на задней панели. Пылевые фильтры не позволяют проникать пыли внутрь корпуса. Боковая панель из закаленного стекла демонстрирует внутренние компоненты.

В корпусе с легкостью поместится система водяного охлаждения с радиатором до 360 мм. Блок питания и накопители скрывает специальный кожух. Корпус Sharkoon TG6M RGB поддерживает установку видеокарты длиной до 400 мм и кулер высотой до 167 мм. Кроме того, модель предлагает совместимость материнских плат Mini-ITX, Micro-ATX, ATX форм-фактора.

На передней панели расположены разъемы: два порта USB 2.0, два порта USB 3.2, 3,5 мм аудиоразъем.

Стоимость корпуса Sharkoon TG6M RGB составляет 87,90 евро.

Комментарии и отзывы Sharkoon TG6M RGB
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