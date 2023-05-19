Компания Sightful представила необычный ноутбук Spacetop

За последние несколько десятилетий концепция ноутбука, за исключением складных и «2-в-1» устройств, практически не изменилась. Обычный складной ноутбук имеет клавиатуру и экран, и он складывается в форме книги, но стартап Sightful из Тель-Авива, получив инвестиции в размере 61 миллион долларов, стремится изменить это с помощью своего первого продукта — Spacetop. Хотя Spacetop по-прежнему использует форму складного ноутбука, когда вы открываете его, вас ожидают AR-очки (это настраиваемая версия Nreal Light) вместо традиционного экрана. Представитель Spacetop утверждает, что это даёт вам экран диагональю 100 дюймов, но реальность, конечно, немного сложнее. Основатели Sightful заявили, что Spacetop готов к отправке уже сегодня, но для получения раннего доступа нужно подать заявку и дождаться её одобрения.

Компания ищет людей, которые смогут использовать Spacetop так, как задумано — много окон, в основном веб-приложения — и предлагает им первыми опробовать устройство. Людей, которым нужна более мощная аппаратная часть, например, геймеров, попросят подождать. После одобрения заявки пользователь должен будет заплатить 2000 долларов за устройство, и да, вам нужно получить одобрение заявки, чтобы заплатить. Пока что это всё выглядит крайне интересно, но, конечно, очень хотелось бы увидеть реализацию своими глазами. Будем надеяться, что производитель испытает устройство и вскоре покажет его большему количеству пользователей.
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