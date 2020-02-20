Компания Vivo представит 5G смартфон с игровым процессором

Компания Vivo объявила дату презентации нового смартфона с поддержкой сети пятого поколения 5G.

Компания ViVo опубликовала у себя на страничке в социальной сети постер, согласно которому новинка получит название Z6 5G.

Также снизу на постере написано и дата презентации новинки, и это 29 февраля 2020 года.

Новинка получит дисплей с отверстием в правом верхнем углу для фронтальной камеры и сканер отпечатков пальца на задней стороне корпуса. Основная камера получит четыре модуля.

За производительность смартфона будет отвечать новый игровой восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 765G, который построен по 7 нанометровому техпроцессу. За автономность будет отвечать энергоёмкий аккумулятор на 5000 мАч.