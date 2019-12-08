Компания Xiaomi готовит еще новые телевизоры

2019-12-08, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Xiaomi TV; [118]
Ассортимент компании Xiaomi уже и так богат, но компания решила не останавливаться и выпустить еще больше телевизоров.

Новые модели телевизоров компании Xiaomi, были замечены в базе данных китайского центра сертификации: China Quality Certification Center. Новинки проходят под номерами L32M5-AD, L50M5-AD и L75M5-BH. Сразу можно по номерам определить их диагональ, это 32, 50 и 75 дюймов.

Больше, к сожалению, никакой информации о новых моделях нет. Можно лишь предположить что новинки получат OLED экран.

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