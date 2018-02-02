Компания Xiaomi нашла своё «Я»

Компания Xiaomi давно говорит о том, что выпускает недорогие мобильные гаджеты, оснащенные достойными характеристиками и имеющими привлекательный внешний вид. Но не всегда дизайн этих устройств пользователи признавали уникальным — чаще производителя обвиняли в копировании продукции Apple.

Вице-президент Xiaomi в 2015 году дал интервью изданию Bloomberg, в котором была затронута тема копирования продукции Apple. Но Немного ранее главный дизайнер Apple Джони Айв назвал Xiaomi ворами и лентяями. 2017 году Xiaomi представила смартфон Mi A1, сильно похожий на iPhone 7 Plus. Компания не постеснялась выделить схожесть этих устройств и даже отметила, что в A1 установлена такая же качественная камера, но при этом стоимость аппарата в несколько раз ниже. Если раньше компания отвергала обвинения в копировании дизайна, то в этот раз она решила выделить эту «особенность».

Сегодня генеральный директор компании Лэй Цзюнь сообщил, что сразу 13 устройств Xiaomi получили награды на прошедшем международном конкурсе дизайна iF Design Awards.