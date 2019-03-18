Компания Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi 7

Как и было обещано, сегодня компания Xiaomi представила смартфон Redmi 7, который младшая версия которого оценена всего в 105 долларов. Новинку оснастили новым чипсетом Snapdragon 632, 6,26-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом и разрешением HD+, сдвоенной тыльной камерой на 12 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, аккумулятором на 4000 мАч, стеклом Gorilla Glass 5 и водоотталкивающим покрытием P2i. Версия с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти оценена в 105 долларов, с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти – 120 долларов, а вариант на 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти обойдется в 150 долларов. Также смартфон имеет 18-месячную гарантию.