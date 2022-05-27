Компания Xiaomi выпустила в Китае телевизоры EA58 2022 и EA60 2022

Xiaomi представила представила в Китае телевизоры EA58 2022 и EA60 2022 с экранами 58 и 60 дюймов соответственно. Цена первой модели составляет 1 711 юаней (255 долларов), стоимость второй — 1 912 юаней (285 долларов).

Телевизоры хоть и бюджетные, но заключены в металлические корпуса. Разрешение панелей составляет 4К, но частота кадров стандартная 60 Гц, а значение DeltaE около 3 единиц.

Телевизоры оснащены стереодинамиками суммарной мощностью 20 Вт и платформой с четырехъядерными процессорами Arm Cortex-A53. Объем оперативной памяти составляет 1,5 ГБ, встроенной флэш-памяти — 8 ГБ. Другие функции телевизора включают чувствительные микрофоны для голосового управления на расстоянии и фирменный голосовой помощник XiaoAI.