Компания Xiaomi выпустит Redmi K30 с 4G

Компания XIaomi поделилась информации, что их новый смартфон Redmi K30 выйдет не только с 5G модулем но и с 4G.

Смартфон с версии 4G также заметили в базе данных агентства TENAA. Смартфон получит 6.67 дюймовый IPS дисплей с вырезом для двойной селфи камеры на 20 Мп + 10 Мп. Основная в Redmi K30 4G будет с четырьмя сенсорами. Главный Sony IMX686 на 64 Мп.

Внутри смартфона установят процессор Qualcomm Snapdragon 730G с тактовой частотой 2.2 ГГц в паре с 6/8/12 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ ПЗУ. За автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой на 30 Вт. Сканер отпечатков пальцев разместят на боковой грани смартфона.

Смартфон представят в декабря месяце 2019 года. Сколько будет стоить смартфон пока что информации нет.