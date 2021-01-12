Компания ZOTAC представляет видеокарты серии ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060

Компания ZOTAC представляет видеокарты серии ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060, основанные на передовой архитектуре NVIDIA Ampere. В серию GeForce RTX 3060 вошли AMP White Edition, Twin Edge OC и Twin Edge. Видеокарты ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 поступят в продажу, начиная со второй половины февраля 2021 года.

RTX 3060 поддерживает инновации функции GeForce: NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex и NVIDIA Broadcast, повышающих производительность и улучшающих качество изображения.

ZOTAC GeForce RTX 3060 AMP WHITE EDITION - ослепительно-белоснежная видеокарта поставляется с заводским разгоном. Видеокарта оснащена системой охлаждения IceStorm 2.0, широким радиатором с алюминиевыми ребрами и пятью медными тепловыми трубками диаметром 6 мм. Металлическая задняя панель и светодиодная подсветка логотипа делают видеокарту привлекательной для построения белой игровой системы.

Twin Edge OC и Twin Edge обеспечивают высокую производительность в минималистичном дизайне. Видеокарта занимает два слота расширения. Система охлаждения состоит из широкого алюминиевого радиатора с решеткой из ребер в паре с тремя медными тепловыми трубками диаметром 6 мм.

Два 90 мм вентилятора с 11 лопастями обеспечивают на 10% больший воздушный поток по сравнению с конструкциями предыдущего поколения. Кроме того, компания представила последнюю версию ПО ZOTAC GAMING FireStorm Utility для мониторинга видеокарты и более точной ее настройки.
Комментарии и отзывы ZOTAC GeForce RTX 3060 AMP White Edition, Twin Edge OC и Twin Edge
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