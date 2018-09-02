Компания ZTE представила флагманский смартфон Axon 9 Pro

В экране есть поддержка технологии Axon Vision, состоящей, помимо HDR 10, из двух важных элементов: оптимизации видео с помощью выделенного графического процессора для большей его чёткости и цветопередача, «выходящая за рамки палитры, которую способен распознать человеческий глаз». Его главной особенностью стал 6,21" AMOLED-экран с разрешением 2248 х 1080 точек (18,7:9), прикрытый 2,5D-стеклом. Он поддерживает воспроизведение HDR 10-видео и умеет подстраивать цветовую температуру в зависимости от освещения, используя для этого RGB-сенсор. О стоимости смартфона пока неизвестно.