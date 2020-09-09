Компания Zalman представила корпус S2 TG с закаленным стеклом толщиной 4 мм. Корпус представлен в минималистичном дизайне.

Новый корпус компании поддерживает материнские платы форм-фактора ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. S2 TG оснащен кожухом блока питания, что позволяет скрыть провода и накопители. В корпусе есть место для двух 3,5 дюймовых диска и два для 2,5 дюймовых накопителя.

Новинка поддерживает установку видеокарты длиной до 330 мм, а высота башенного кулера ограничена 156 мм. На передней панели имеется порт USB 3.0 и пара портов USB 2.0, а также 3,5 мм аудиоразъем для микрофона и наушников, кнопка питания и сброса.

Стоимость корпуса Zalman S2 TG не объявлена.