Компанию Pebble решили возродить

Эрик Мигиковски тридцать лет назад основал компанию Pebble, выпускающую носимые устройства с достаточно базовым набором функций, и добился огромного успеха на платформе Kickstarter, продав внушительные партии гаджетов по всему миру. С момента продажи компании бренду Fitbit прошло восемь лет, а саму Fitbit затем приобрел Google, а теперь Мигиковски решил попытаться вернуть Pebble к жизни. В прошлом году он продал свою последнюю компанию (приложение для обмена сообщениями Beeper) компании Automattic и покинул её, дабы заняться новыми направлениями. Удивительно, но компания Google согласилась сделать Pebble OS общедоступной — с понедельника весь исходный код прошивки Pebble доступен на GitHub, так что легендарный разработчик носимой электроники сейчас занимается вопросом возобновления работы старой компании, пусть и в новом обличии.

Да, эта компания не сможет называться Pebble, так как права на название всё ещё принадлежат Google, и пока у неё нет официального имени. В настоящее время Мигиковски создал сайт под названием RePebble, где можно записаться в лист ожидания и подписаться на новости производителя. Позже в этом году, когда компания получит официальное имя и доступ ко всему программному обеспечению Pebble, она планирует начать выпуск новых носимых устройств, которые будут напоминать старые добрые Pebble как по внешнему виду, так и по функциональности. Это отличные новости для фанатов, но пока что стоит ждать первых гаджетов и их цены.
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