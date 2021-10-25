Комплект механической клавиатуры JC Pro Macro 2

Инженер, создатель и технический журналист Джереми Кук из Флориды, создал небольшую механическую клавиатуру под названием JC Pro Macro 2, с 8 настраиваемыми клавишами, поворотным энкодером GPI и дополнительным экраном.

C Pro Macro 2 - это устройство с USB-клавиатурой, которое имитирует нажатия клавиш и движения мыши, экономя ваше драгоценное время компьютерного интерфейса. Его питает программа на Arduino ATMega32U4 Pro Micro, на плате есть контакты GPIO / I2C для неограниченного использования и настройки. Комбинация клавиатуры и мыши - фантастический инструмент общего назначения для взаимодействия с компьютером, который номинально выполняет свою работу на протяжении десятилетий. JC Pro Macro 2 добавляет дополнительное устройство ввода, которое можно настроить по своему вкусу для огромного повышения производительности.