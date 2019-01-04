Концепт новых умных часов от компании LG

LG планирует внедрить камеру в умных часах. Патент, поданный в USTPO компанией LG, раскрывает устройство с парой конструкций для интеграции камеры. Samsung впервые попробовала эту концепцию еще в 2013 году с умными часами Gear первого поколения. Однако после этого поставщик удалил его в последующем обновлении SmartWatch для Gear.

Теперь LG пытается возродить эту концепцию. Рендеринг умных часов LG показывает, что они будут иметь размер, не превышающий размер запястья. Концепт демонстрирует, что LG может либо поместить датчик камеры на ремешок в виде металлического звена или пружинный зажим, который можно разместить в любом месте вдоль ремешка или в регулируемый браслет, чтобы вы смогли легко наклонить камеру не поворачивая запястье. Компания, похоже находит правильный подход для расположения камеры на умных часах, чтобы с ней было удобно обращаться.