Концептуальный смартфон Realme GT 10000 mAh показали на фото

Китайские источники опубликовали фотографии и подробности о концептуальном смартфоне Realme с аккумулятором ёмкостью 10000 мАч. Судя по фото, в прошивке аппарат проходит под названием Realme GT 10000 mAh. Смартфон оснащается 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим адаптером Mali-G615 MP2, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с 2.5D-стеклом, одинарной основной камерой, а также корпусом толщиной 8,5 мм и массой 212,5 грамма. По словам авторитетного инсайдера Digital Chat Station, в этом году производители точно не выпустят серийный смартфон с батареей на 10000 мАч, но в ближайшем будущем это может случиться.