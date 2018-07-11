Конец смартфонам от Xiaomi!

8 июля 2018 года в сети появилась информация о том, что в базе данных FCC китайская корпорация Xiaomi закрепила за собой право на использование бренда Pocophone, который ранее она зарегистрировала в Европе и ряде других стран мира. В это же время возникло извещение о том, что производитель из поднебесной откажется выпускать фирменных телефонов под своей торговой маркой.

Смартфоны от компании Xiaomi, которые будут выпускаться под брендом Pocophone, станут, вероятно, эксклюзивом лишь для нескольких стран мира. Если это так, то выпуск телефонов под брендом китайской корпорации не прекратится. Вместо этого производитель выпустит несколько новых моделей под новым товарном знаком.

В 2013 году схожим образом поступила компания Huawei, которая специально для международного рынка зарегистрировала телефоны под брендом Honor. Скорее всего Xiaomi решила использовать такую же стратегию, при которой фирменные мобильные устройства будут выпускаться сразу под двумя торговыми знаками, в том числе Pocophone. При этом телефоны будут очень сильно похожи друг на друга, как внешне, так и внутреннее, однако некоторые отличия между ними существуют.