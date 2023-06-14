Коннектор 12VHPWR плавится по вине пользователя

В последнее время случаев, когда 12VHPWR коннектор питания плавится под предельной нагрузкой, стало слишком много, так что компания Cablemod детально изучила этот вопрос и предоставила некоторую весьма важную информацию об этой проблеме. Согласно данным производителя кастомных кабелей и адаптеров, проблемы с коннектором питания 12VHPWR на самом деле случаются не так уж часто, как многие считают. и хотя Cablemod не предоставила конкретных данных о продажах, компания заявила, что ей поступило всего 20 сообщений о плавлении 16-контактных адаптеров. При этом Cablemod, по их утверждению, продала десятки тысяч адаптеров, так что процент отказов составляет меньше 1% — это вполне приемлемо для рынка электроники.

Иными словами, это не является частым явлением, но проблема всё же существует. Компания не углубилась детальную аналитику и реальные цифры, однако специалисты производителя утверждают, что большинство случаев воспламенения связаны с тем, что владельцы видеокарт серии RTX 40 не полностью вставляли адаптер в разъём, тогда как действительно неисправные адаптеры оказывают лишь незначительный вклад в общую статистику отказов. Анализ Cablemod говорит о том, что основная причина плавления адаптеров — это ошибка пользователей, что соответствует итогам расследования NVIDIA, которое было проведено в 2022 году. С другой стороны, никто особо и не надеялся, что производитель вдруг скажет, что причина проблемы с коннектором в его продукции.
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