Коннектор 12VHPWR плавится по вине пользователя

Иными словами, это не является частым явлением, но проблема всё же существует. Компания не углубилась детальную аналитику и реальные цифры, однако специалисты производителя утверждают, что большинство случаев воспламенения связаны с тем, что владельцы видеокарт серии RTX 40 не полностью вставляли адаптер в разъём, тогда как действительно неисправные адаптеры оказывают лишь незначительный вклад в общую статистику отказов. Анализ Cablemod говорит о том, что основная причина плавления адаптеров — это ошибка пользователей, что соответствует итогам расследования NVIDIA, которое было проведено в 2022 году. С другой стороны, никто особо и не надеялся, что производитель вдруг скажет, что причина проблемы с коннектором в его продукции.