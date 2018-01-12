Коробка Samsung Galaxy S9 подтвердила большинство характеристик

В конце февраля на выставке MWC 2018 ожидается презентация флагманского смартфона Samsung Galaxy S9, который не сильно изменится в плане дизайна, но получит существенные нововведения в аппаратной части. Сегодня в сети появилось фото коробки корейского флагмана, которое подтверждает большинство слухов. Например, аппарат наконец-то получит стереодинамики AKG и Dual Pixel-камеру с перемененной диафрагмой (f/1.5-f/2.4), которая была задействована в раскладушке W2018. Также сообщается о 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, сканере радужки глаза, 5,8-дюймовом AMOLED-дисплее с разрешением QHD+, защите от воды по стандартам IP68, поддержке беспроводной зарядки, наушниках AKG и 8 Мп фронтальной камере.