Королевская видеокарта RTX 2080 Ti Hall of Fame

2018-08-27, Автор - Ganibal; Продукт - RTX 2080 Ti Hall of Fame; [166]
В Европе был показан дизайн видеокарты RTX 2080 Ti Hall of Fame, которая будет поставляться в белом цвете с элементами золотого.

Это будет исключительно премиальные карты не для широкой публики, а так сказать для коллекционеров. Ожидается, что новый куллер займет 2,5 слота PCIe пространства, что делает его эффективной 3-слотовой картой с небольшим местом для маневра для потока воздуха. Пока не представили окончательную оценку своего RTX 2080 Ti Hall of Fame, или когда она станет доступной для покупки.

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