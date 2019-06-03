Корпус «2-в-1» Odyssey X от Lian Li

В Lian Li основное внимание Computex 2019 уделяется конвертируемому корпусу ПК «2-в-1» Odyssey X.

Новый флагман можно расположить в горизонтальной или вертикальной ориентации благодаря модульной конструкции его панелей. Центральная панель представляет собой эффектную распашную дверь, которую можно открывать в любой ориентации. Вы можете установить шасси в режиме Performance, с лучшим воздушным потоком или в вертикальном динамическом режиме, выглядящем более сферически.

Динамический режим призван обеспечить более агрессивную и привлекательную эстетику, а двери можно даже оставить открытыми - и корпус все равно будет выглядеть хорошо - если вы хотите похвастаться своим оборудованием. Производитель пока не предоставил информацию о доступности и ценах.