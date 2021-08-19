Корпус Aerocool Beam получил четыре RGB-вентилятора

Компания Aerocool представила ПК-корпус Beam, предназначенный для создания игровой системы на основе платы формата ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Новинка характеризуется девятью слотами расширения с возможностью вертикального размещения графического адаптера длиной не более 343 мм, поддержкой жидкостной системы охлаждения с радиатором до 360 мм соответственно, процессорного охладителя высотой до 160 мм, двух 3,5- и 2,5-, а также еще двух 2,5-дюймовых накопителей. Также отметим сетчатую переднюю панель, боковую панель из закалённого стекла, четыре комплектных 120-мм вентилятора с RGB-подсветкой RGB, размеры 210:481,5:404 мм, два разъема USB 2.0 и один USB 3.0, а также аудиогнёзда для наушников и микрофона.