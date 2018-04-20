Корпус Antec DF500 RGB получил прозрачную переднюю панель

Компания Antec выпустила в продажу компьютерный корпус DF500 RGB, главной особенностью которого стала передняя панель из прозрачного стекла. Новинка поддерживает установку системных плат формата ATX, microATX и mini-ITX, видеокарты длиной до 380 мм, блока питания длиной до 200 мм, процессорного кулера высотой до 165 мм, шести накопителей (четыре 2,5-дюймовых и два 3,5 дюймовых), а также СВО с радиатором типоразмера 120 мм. Изначально за прозрачной передней панелью установлено три 120-мм вентилятора с полноцветной подсветкой. Габариты самого корпуса равны 470:200:480 мм. Цена DF500 RGB составляет 79 евро, а версия без подсветки обойдется в 59 евро.