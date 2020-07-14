Корпус Apexgaming Savitar S600PT поддерживает карты длиной до 40 см

Компания Apexgaming пополнила ассортимент корпусов моделью Savitar S600PT, которая предназначена для создания игровой системы. Новинка характеризуется форматом Mid Tower, габаритами 480:185:426 мм, поддержкой системных ATX, Micro-ATX или Mini ITX, видеокарты длиной до 400 мм, двух 3,5- и трех 2,5-дюймовых накопителей, системы жидкостного охлаждения с радиаторами до 280 мм и процессорного кулера высотой до 157 мм. Также отметим переднюю панель Dark Mirror с тремя 120-мм кулерами с многоцветной ARGB-подсветкой, один 120-мм вентилятор сзади без подсветки, боковую панель из 4-мм закаленного стекла, перфорацию в верхней панели и два порта USB 3.0. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы Apexgaming Savitar S600PT
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