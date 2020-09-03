Корпус Chieftec Hunter получил четыре ARGB-вентилятора

Компания Chieftec пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Hunter типоразмера ATX, которая предназначена для создания игровой системы. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой материнских плат типоразмера ATX, Micro-ATX и Mini-ITX, видеокарт длиной до 320 мм, двух 3,5 и еще двух 2,5-дюймовых накопителей, системы жидкостного охлаждения с радиатором до 280 мм и процессорного кулера высотой до 170 мм. Также отметим размеры 408:210:464 мм, массу 5 кг, четыре комплектных 120-мм вентилятора Rainbow с адресуемой ARGB-подсветкой и два порта USB 3.0. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.

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