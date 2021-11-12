Корпус Cooler Master HAF500 оценен в 100 евро

Компания Cooler Master пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью HAF500, которая ориентирована на создание игровой системы. Новинка характеризуется семью слотами для карт расширения, поддержкой системных плат типоразмера Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, SSI CEB, E-ATX, видеокарт длиной до 410 мм, процессорного охладителя высотой до 167 мм, жидкостной системы охлаждения с радиатором до 360 мм, двух 3,5- или 2,5- и ещё двух 2,5-дюймовых накопителей. Также отметим черную и белую расцветки, боковую стенку из закалённого стекла, два комплектных 200-мм вентилятора с адресуемой подсветкой ARGB, один 120-мм кулер с подсветкой ARGB и еще один 120-мм вентилятор, габариты 516:224:510 мм, два интерфейса USB 3.2 Gen1, один USB 3.2 Gen2 Type-C и комбинированный аудиоразъем. Цена корпуса составляет 100 евро.

Комментарии и отзывы Cooler Master HAF500
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