Корпус Corsair 5000D поддерживает 3D-карты длиной до 420 мм

Компания Corsair представила компьютерные корпуса 5000D и 5000D Airflow, которые ориентированы на создание мощных игровых систем. Новинка характеризуется слотами расширения по схеме 7+2, поддержкой материнских плат формата Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и E-ATX, видеокарт длиной до 420 мм, до десяти 120-мм вентиляторов, процессорного охладителя высотой до 170 мм, двух 3,5/2,5 и еще трех 2,5-дюймовых накопителей. Также отметим размеры 520:520:245 мм, боковую стеклянную стенку, два порта USB 3.x Type-A, разъём USB 3.x Type-C и комбинированный 3,5-мм разъем. Версия 5000D Airflow отличается от стандартной сетчатой передней панелью. Цена и дата начала корпусов пока не сообщаются.