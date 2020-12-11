Корпус Corsair 5000D поддерживает 3D-карты длиной до 420 мм

Компания Corsair представила компьютерные корпуса 5000D и 5000D Airflow, которые ориентированы на создание мощных игровых систем. Новинка характеризуется слотами расширения по схеме 7+2, поддержкой материнских плат формата Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и E-ATX, видеокарт длиной до 420 мм, до десяти 120-мм вентиляторов, процессорного охладителя высотой до 170 мм, двух 3,5/2,5 и еще трех 2,5-дюймовых накопителей. Также отметим размеры 520:520:245 мм, боковую стеклянную стенку, два порта USB 3.x Type-A, разъём USB 3.x Type-C и комбинированный 3,5-мм разъем. Версия 5000D Airflow отличается от стандартной сетчатой передней панелью. Цена и дата начала корпусов пока не сообщаются.

Комментарии и отзывы Corsair 5000D
Обзоры:
Обзор In Win EAR065. Классический корпус для удаленной работыОбзор In Win EAR065. Классический корпус для удаленной работы
Обзор Fractal Design Meshify 2 XL (FD-C-MES2X-02). Корпус Full-Tower с эффективным охлаждениемОбзор Fractal Design Meshify 2 XL (FD-C-MES2X-02). Корпус Full-Tower с эффективным охлаждением
Лучший бюджетный корпус. AeroCool Cylon Mini BlackЛучший бюджетный корпус. AeroCool Cylon Mini Black
Новости:
Корпус Corsair 5000D поддерживает 3D-карты длиной до 420 мм

Компания Corsair представила компьютерные корпуса 5000D и 5000D Airflow, которые ориентированы на создани...
Корпус Xigmatek Vortex получил RGB-подсветку

Компания Xigmatek представила компьютерный корпус Vortex, который подойдет для создания стильной игровой ...
Представлен корпус DeepCool Matrexx 40

Компания DeepCool представила компьютерный корпус Matrexx 40, который предназначен для создания игровой с...
Обзор Dunobil Spiegel Spectrum Duo. Видеорегистратор зеркало с сенсорным управлениемОбзор Dunobil Spiegel Spectrum Duo. Видеорегистратор зеркало с сенсорным управлением
Обзор SSD Seagate FireCuda Gaming 1 ТБ. Строгий игровой накопитель со скоростью до 2000 МБ/сОбзор SSD Seagate FireCuda Gaming 1 ТБ. Строгий игровой накопитель со скоростью до 2000 МБ/с
Обзор ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity 10 GB (ZT-A30800D-10P). Сравнение с RTX2080 и RTX2080TiОбзор ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity 10 GB (ZT-A30800D-10P). Сравнение с RTX2080 и RTX2080Ti
Тест Cyberpunk 2077 в 4K с актуальными видеокартами NVIDIA и AMDТест Cyberpunk 2077 в 4K с актуальными видеокартами NVIDIA и AMD
Обзор T-Force VULCAN G 512GB (T253TG512G3C301). Твердотельный диск под хранение игрОбзор T-Force VULCAN G 512GB (T253TG512G3C301). Твердотельный диск под хранение игр
T-Force Treasure Touch с RGB-подсветкой...
T-Force Treasure Touch с RGB-подсветкойБуквально вчера мы написали новость о том, что в свет вышел твердотельный внешний накопитель с поддержкой...
Infinix Note 8 и Note 8i запущены с Heli...
Infinix Note 8 и Note 8i запущены с HeliInfinix представила смартфоны Infinix Note 8 и Note 8i. Цены на оба телефона еще не подтверждены. ...
Оперативная память XPG Spectrix D50 Xtre...
Оперативная память XPG Spectrix D50 XtreКомпания ADATA является одним из лидеров среди производителей модулей памяти, флеш-памяти и мобильных акс...
Samsung Galaxy Tab A7 (2020) выпустят 1 ...
Samsung Galaxy Tab A7 (2020) выпустят 1 Компания Samsung объявила о скором начале продаж недорогого планшета Galaxy Tab A7 (2020), который был пр...
Производство консоли семейства Nintendo ...
Производство консоли семейства Nintendo Компания Nintendo объявила о прекращении производства игровой консоли Nintendo 3DS. Информация об этом по...
Мини-ПК Acer Chromebox CXI4 получил CPU ...
Мини-ПК Acer Chromebox CXI4 получил CPU Компания Acer представила компактную рабочую станцию Chromebox CXI4, которая предназначена для образовате...
PlayStation 5 уже раскупили в Японии...
PlayStation 5 уже раскупили в ЯпонииСтоит отметить, что продажи консоли PlayStation 5 намечены по всему миру на 19 ноября, но в некоторых рег...
Представлены видеокарты Biostar Radeon R...
Представлены видеокарты Biostar Radeon RКомпания Biostar пополнила ассортимент видеокарт своими вариантами моделей Radeon RX 6800 XT и Radeon RX ...
Смартфон Vivo V20 SE оценен в 24 тысячи ...
Смартфон Vivo V20 SE оценен в 24 тысячи Компания Vivo выпустила в российскую продажу смартфон V20 SE, который оценен в 23 990 рублей. При этом, п...
Объявлена дата выпуска игры Gears Tactic...
Объявлена дата выпуска игры Gears TacticРазработчики The Coalition и Splash Damage объявили дату выхода игры Gears Tactics на консоли Xbox Series...
Бюджетный смартфон Nokia 2.4 вышел в Рос...
Бюджетный смартфон Nokia 2.4 вышел в РосКомпания HMD Global дала старт российским продажам смартфона Nokia 2.4, который оценен в 9 990 рублей за ...
Игровой ноутбук Honor Hunter V700 раскуп...
Игровой ноутбук Honor Hunter V700 раскупБренд Honor и компания Huawei похвастались бодрым началом продаж игрового ноутбука Honor Hunter V700. Отм...
Обзор REMEZair RMA-101-01. Домашний очиститель-обеззараживательОбзор REMEZair RMA-101-01. Домашний очиститель-обеззараживатель
Обзор Satechi Aluminum Type-C Clamp Hub Pro. Скоростной USB-хаб для Apple iMac ProОбзор Satechi Aluminum Type-C Clamp Hub Pro. Скоростной USB-хаб для Apple iMac Pro
Обзор Razer BlackShark V2 X (RZ04-03240100-R3M1). Игровые наушники с кардиоидным микрофономОбзор Razer BlackShark V2 X (RZ04-03240100-R3M1). Игровые наушники с кардиоидным микрофоном
Обзор IROAD X10. Премиальный видеорегистратор с 4К-съемкойОбзор IROAD X10. Премиальный видеорегистратор с 4К-съемкой
Обзор Corsair Katar PRO. Недорогая и легкая мышка с сенсором PixArtОбзор Corsair Katar PRO. Недорогая и легкая мышка с сенсором PixArt
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor