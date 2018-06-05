Корпус Corsair Crystal 280X RGB получил три панели из закалённого стекла

Представлен двухсекционный корпус Corsair Crystal 280X RGB для создания относительно компактных настольных систем. Аппарат получил три панели из закалённого стекла. Сообщается о применении материнских плат типоразмера Mini-ITX и Micro-ATX. Внутри можно разместить два 3,5-дюймовых и три 2,5-дюймовых устройства хранения данных, а также возможна установка дискретного графического ускорителя длиной до 300 мм. Габариты устройства составляют: 398 * 280 * 351 мм. Приобрести аппарат можно будет чёрном и белом цве5е по цене 160 долларов США.