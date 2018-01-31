Корпус Corsair Spec-Omega получил асимметричный геометрический дизайн

Состоялся анонс корпуса Corsair Spec-Omega с асимметричным дизайном для игрового ПК. Стенка и часть фронтальной панели выполнены из закалённого стекла. Сообщается о установке материнских плат типоразмера Micro-ATX, ATX или Mini-ITX. В корпусе можно разместить три 3,5-дюймовых накопителя и два устройства хранения данных в формате 2,5 дюйма. Предусмотрены гнёзда для наушников и микрофона, а также два порта USB 3.0. Корпус имеет габариты: 495 × 232 × 516 мм и весит 7,56 кг. О стоимости устройства Corsair Spec-Omega пока не сообщается.