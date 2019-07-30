Корпус Corsair iCUE 220T RGB Airflow получил умную подсветку

Компания Corsair пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью iCUE 220T RGB Airflow, которая отличается охлаждением и «умной» подсветкой. Речь идет о съемной передней панели с перфорацией и установленными за ней тремя комплектными вентиляторами SP120 RGB PRO. Причем у каждого восемь адресуемых RGB-светодиода, а их максимальная скорость вращения составляет 1400 об/мин. Всего в корпус можно установить до шести 120-мм и до четырех 140-мм вентиляторов или радиаторы длиной до 360 мм. Корпус также характеризуется боковой панелью из закаленного стекла, поддержкой платы типоразмера ATX, до семи карт расширения и до четырех накопителей. Его размеры равны 395:210:450 мм.